8 Marta "iPhone" almaq istəyənlərin nəzərinə - QİYMƏTLƏR

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə bəylər dəyər verdikləri xanımları sevindirmək üçün xüsusi hədiyyə seçməyə çalışırlar. Lakin bəzən düzgün hədiyyə seçimində qərarsız qalırlar. Klassik hədiyyələr arasında gül, ətir, zinət əşyaları və müxtəlif aksessuarlar öz aktuallığını qorusa da, son illərdə texnoloji cihazlara, xüsusilə də “iPhone” telefonlarına olan maraq artıb.

Bu tendensiyanın yaranmasının əsas səbəblərindən biri “iPhone”un hər il yenilənməsi və geniş istifadəçi kütləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanmasıdır. Bundan əlavə, smartfonlar artıq təkcə rabitə vasitəsi deyil, həm də gündəlik həyatın ayrılmaz bir parçasına çevrilib. Buna görə də funksionallığı ilə seçilən “iPhone” əksəriyyət tərəfindən ideal hədiyyə hesab edilir.

Bəs hazırda Azərbaycanda “iPhone” modellərinin qiymətləri necədir?

Metbuat.az ölkədə satılan “iPhone” modellərinin cari qiymətlərini təqdim edir:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

