"Liverpul" "Yuventus"un futbolçusu Kenan Yıldızı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul" Türkiyə millisinin hücumçusu üçün 80 milyon avro büdcə ayırıb. İngiltərə klubu Kenan Yıldızı Məhəmməd Salahın əvəzləyicisi kimi transfer etmək istəyir. Misirli futbolçunun "Liverpul"la müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır.

