Azərbaycan millisi ilə qarşılaşacaq Haitinin heyəti açıqlandı

Azərbaycan millisi ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək Haitinin heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Sebastien Minye siyahıya 24 futbolçu daxil edib.

Qapıçılar: Qarrison İnnosent (“Riteryay”, Litva), Jona Mednar (“Veyk Forest Universiteti”), Aleksandr Pyer (“Soşo-Monbelyar”, Fransa);

Müdafiəçilər: Karlens Arkus (“Anje”, Fransa), Martin Eksperiens (“Nansi”, Fransa), Dük Lakroa (“Kolorado Sprinqs”, ABŞ), Rikardo Ade (LDU, Ekvador), Jan-Kevin Düvern (“Kortreyk”, Belçika), Peterson Pyer-Luis (“Real Houp” Akademiyası), Fransua Düliss (“Eqnatiya”, Albaniya), Vilquen Poqan (“Sankt Pölten”, Avstriya);

Yarımmüdafiəçilər: Karl Fred Sante (“Finiks Rayzinq”, ABŞ), Denli Jan-Jak (“Filadelfiya Yunion”, ABŞ), Leverton Pyer, Teo Mişel (hər ikisi “Şatoru”, Fransa), Kristofer Attis (“Lekko”, İtaliya), Emerson Less (“Maunt Plezent” Akademiyası, Yamayka);

Hücumçular: Dukkens Nazon (“Kayserispor”, Türkiyə), Frontdi Pyero (AEK, Yunanıstan), Mondi Prunye (“Frank Boran”, Belçika), Fafa Piko (“İnter Mayami”, ABŞ), Dani Jan (“Torrense”, Portuqaliya), Ruben Providens (“Almere Siti”, Niderland), Luisius Don Didson (“Odense”, Danimarka).

Qeyd edək ki, martın 22-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək Azərbaycan - Haiti matçı saat 21:45-də başlayacaq.

