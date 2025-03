"Qalatasaray"ın təklifi, Neymarın tələbi - Böyük transferin detalları

“Qalatasaray” yeni mövsüm üçün heyəti formalaşdırmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu mövsüm Viktor Osimheni heyətinə qatan “Qalatasaray” yeni mövsümdə də ulduz futbolçu transfer etmək istəyir. Türkiyə nəhənginin istədiyi ulduz futbolçunun Neymar olduğu bildirilir.“Qalatasaray”ın Neymara irəli sürdüyü təklif üzə çıxıb. İspaniya mətbuatının məlumatına görə, hazırda "Santos"da çıxış edən braziliyalı ulduz 2026-cı il dünya çempionatında Braziliya millisində yer almaq istəyir. Neymar hesab edir ki, Avropa klubunda futbol oynasa, milliyə dəvət ala bilər. Neymarın prioritetinin "Barselona"ya qayıtmaq olduğu bildirilsə də, maddi məsələlər və futbolçunun əvvəlki kimi futbol nümayiş etdirə bilməməsi transferi çətinləşdirib.

Xəbərdə deyilir ki, "Qalatasaray" Neymarın bütün tələblərinin yerinə yetirilə biləcəyini irəli sürüb. İddia edilib ki, "Qalatasaray" Neymara layihə təqdim edib və komandanın liderliyinin ona verilə biləcəyini irəli sürüb.

