"ASAN xidmət"də vətəndaş məmnunluğu 99 faizdən çoxdur - Ülvi Mehdiyev

“ASAN müraciət”in əsas məqsədi vətəndaşların şahidi olduğu ictimai problemlərin – yol-nəqliyyat, infrastruktur və sair kimi sahələrdəki çatışmazlıqların aidiyyəti dövlət qurumunun diqqətinə çatdırılmasını təmin etməkdir”.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sözləri Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev "ASAN müraciət" İnformasiya Sisteminin 2024-cü il ərzində fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş tədbirdə deyib.

O bildirib ki, hazırda 90-dan çox dövlət təşkilatı "ASAN müraciət" sisteminə inteqrasiya olunub.

“ASAN müraciət”in unikallığı ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar problemin həlli istiqamətindəki prosesləri izləyə və sonda qiymətləndirə bilirlər. Bu, eyni zamanda, dövlət orqanlarının xidmətinin qiymətləndirilməsi deməkdir. Bu gün "ASAN xidmət"də vətəndaş məmnunluğu 99 faizin üzərindədir. Bu o demək deyil ki, hər bir vətəndaş bura gəlib xidmət ala bilir. Sənədlərində problem olduqda onlara xidmət göstərmək mümkün olmur. Lakin xidmət alıb-almamasından asılı olmayaraq, onlar "ASAN xidmət"dən razıdırlar, çünki müraciətlərinə baxılır", - deyə Ülvi Mehdiyev qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

