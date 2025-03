AzTV-nin əməkdaşı Rəhman Səfərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV sosial media hesabında məlumat yayıb.

"AzTV kollektivi adından mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirik.

Qeyd edək ki, Səfərov Rəhman 1998-ci ildən AzTV-də çalışıb. 27 illik əmək fəaliyyəti dövründə televiziyanın Təsərrüfat İşləri Departamentinin Dekorasiya qrupunda böyük usta vəzifəsində çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!" , - deyə məlumatda qeyd olunub.

