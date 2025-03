Bu ilin 19-31 mart tarixlərində (Bayram gönləri) Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə qatarlar qeyri-iş günlərinin qrafikinə uyğun fəaliyyət göstərəcək.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-dən (ADY) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığının təmin olunması məqsədilə Nazirlər Kabineti tərəfindən edilmiş dəyişikliyə əsasən, 1 aprel tarixində qatarlar iş günlərinin qrafikinə uyğun hərəkət edəcək.

