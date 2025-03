Tanınmış cərrah Ramiz Məlikov vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Bu gün dünyasını dəyişən həkim, Cəlilabad rayonu Şatırlı kəndində dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, R.Məlikov uzun müddət 5 saylı Şəhər xəstəxanasında çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.