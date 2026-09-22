Azərbaycanda yüksək vəzifədə çalışan məmurlar arasında yaşı ilə seçilən şəxslərdən biri Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovdur. Onun 81 yaşı oktyabrın 24-də tamam olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yaqub Eyyubov 24 oktyabr 1945-ci ildə anadan olub. O, uzun illərdir Azərbaycanın dövlət idarəçiliyində mühüm vəzifələrdə çalışır.

Yaqub Eyyubov 2003-cü ildən Baş nazirin birinci müavini vəzifəsini tutur. Bu müddət ərzində müxtəlif hökumət məsələləri ilə bağlı fəaliyyət göstərib və Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyində yer alıb.

81 yaşı olacaq, 23 ildir yüksək vəzifədədir -

Fotoda: baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov

Yaqub Eyyubovun əmək fəaliyyəti yalnız hökumətdəki vəzifəsi ilə məhdudlaşmır. O, uzun illər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində və digər dövlət strukturlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

2025-ci ildə 80 illik yubileyi münasibətilə Yaqub Eyyubov “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilib.