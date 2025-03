Plastik cərrahların fəaliyyətinin yoxlanılması ilə bağlı Təftiş komissiyasının 9 iclası olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, plastik cərrahların fəaliyyətinin yoxlanılması gələn ay başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.