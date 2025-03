Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer və xanımı Elke Büdenbender 30 mart - 2 aprel tarixlərində Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

