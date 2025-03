Gəncə Dövlət Universitetinin tələbəsi Nüşabə Məmmədzadə vəfat edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı gəncin ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

***

2004-cü il təvəllüdlü Nüşabə Məmmədovanın ölümünün bəzi təfərrüatları məlum olub. Belə ki, N.Məmmədova ölümündən iki gün əvvəl atasının məzarı yanında essensiya məhlulu içib. Ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilən N.Məmmədova orada dünyasını dəyişib.

