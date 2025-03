“Evlərimizi hasarlayıblar” - “Melissa Group”dan növbəti şikayət

“Melissa Group” şirkəti Nərimanovdakı həyət evlərinin qarşısını qanunsuz şəkildə hasarlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə şikayət daxil olub.

Şikayət edən sakin bildirib ki, “Melissa Group” şirkəti Nərimanov rayonu Nəsib bəy Yusifbəyli küçəsindəki həyət evlərinin bəzilərini alıb və söküntü işlərinə başlayıb. İddiaya görə, şirkət evini satmağa razı salmadığı sakinlərin qonşu divarlarını sökür:

“Bunu sakinlər evdə olduqları halda edirlər. Hər yer tozun-torpağın içindədir, həyətə giriş-çıxış mümkün deyil. Evlərin qarşısını da qanunsuz olaraq 2 ildir ki, hasarlayıblar. Nə gəlib, danışıq aparıb almırlar, nə də evin qarşısındakı hasarı sökmürlər”.

Metbuat.az “Melissa Group” ilə əlaqə saxlamağa çalışıb. Şikayətin rəsmi nümayəndələrə yönəldiləcəyi və əlaqə saxlanılacağı qeyd olunsa da, geri dönüş edilməyib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

