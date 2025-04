İyul ayında qadınların pensiya yaşı 6 ay artacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci il iyulun 1-dən 2027-ci il iyulun 1-dək hər il altı ay artırılmaqla müəyyənləşdirilir.

Qeyd edək ki, hazırda qadınların pensiya yaşı 64, kişilərin isə 65-dir. Bir il sonra isə qadınların pensiya yaşı 65 olacaq.

