Taksi sürücülərinin boykot kampaniyası ləğv edildi

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) qaydalarına etiraz olaraq Taksi Sürücüləri Birliyi tərəfindən boykot başladılmışdı. Həmin boykot kampaniyası ləğv edlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat.az-a Birliyin rəhbəri Elşad Eldarov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, müvafiq qurumdan taksi sürücülərinin tələblərinə baxılacağı bildirilib. Buna görə də, o, kampaniyanın ləğv olunduğunu elan edib və sürücüləri fəaliyyətlərini davam etdirməyə çağırıb.

Qeyd edək ki, taksi sürücülərinin tələbləri avtobus zolağında sərnişin mindirib düşürən zaman qüvvədə olan cərimə tətbiqinin ləğv edilməsi ilə əlaqədardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.