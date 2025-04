Bakıda elektrik dirəyində cərəyan vuraraq ölən şəxs ev dustağı olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağarza Rahil oğlu Bağırovun meyitinin müayinəsi zamanı onun ayağında elektron qolbaq aşkar edilib.

Araşdırma aparılır.

