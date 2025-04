“Bakcell”in dəstəyi ilə azərbaycanlı pilot nüfuzlu yarışda

İnnovasiya və sürət lideri “Bakcell”in dəstəyi ilə azərbaycanlı pilot Gülhüseyn Abdullayev 4-6 aprel tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçiriləcək “Gulf Radical Cup” yarışında iştirak edəcək. “Bakcell” brendi altında yarışacaq pilotun avtomobil nömrəsi artıq bəllidir – 55!



Metbuat.azxəbər verir ki, sözügedən yarış 2006-cı ildə əsası qoyulan “GulfSport Racing” motosport komandası tərəfindən təşkil olunur. Daha ətraflı məlumatı yarışın rəsmi saytına keçid edərək əldə etmək mümkündür.



"Bakcell" haqqında

"Bakcell" Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda "Bakcell" üç milyondan çox müştərini yüksək keyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Şirkət süni intellektə əsaslanan innovasiyalar və həllər vasitəsilə Azərbaycanın davamlı inkişafına töhfə verir və Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ən böyük investorlarından biridir.

"Bakcell" müxtəlif ölkələrdə enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.



