Prezident İlham Əliyev “Aviasiya haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilənmiş qanuna əsasən, qanuna aviasiya hadisələrinin və insidentlərinin araşdırılması üzrə daimi komissiya (aviasiya hadisələrinin və insidentlərinin araşdırılması məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) yaratdığı komissiya) anlayışı əlavə edilib.

