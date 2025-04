Şirkət maşını sürənlərin nəzərinə

Bəzi iş yerlərində şirkətə məxsus maşınlar xüsusi talonla idarə olunur. Yəni maşını kim sürəcəksə, onun adına icazə vərəqəsi verilir. Amma bəzən maşında sürücünün yanında oturan başqa bir əməkdaşın da sürücülük vəsiqəsi olur və o, maşını sürmək istəyir. Bu zaman belə sual yaranır: əgər talon bir nəfərin adınadırsa, başqa biri həmin maşını sürə bilərmi?

Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yol vərəqəsində adı qeyd olunan sürücü həmin nəqliyyat vasitəsini özü idarə etməlidir. Bu tələb həm sənədin hüquqi mahiyyətindən, həm də təhlükəsizlik və məsuliyyət məsələlərindən irəli gəlir:

“Yol vərəqəsi ilə təhkim olunmuş sürücünün avtomobili başqa şəxsə idarə etməyə verməsi, hətta özü də nəqliyyat vasitəsində əyləşmiş olsa belə, sənədin tələblərinə ziddir və bu, inzibati məsuliyyətə səbəb ola bilər. Belə hallarda sürücü yol vərəqəsinin şərtlərini pozmuş, avtomobili qeyri-qanuni şəkildə digər şəxsə həvalə etmiş sayılır. Bu səbəbdən sürücülərdən xahiş olunur ki, xidməti avtomobilləri yalnız özləri idarə etsin və yol vərəqəsinin tələblərinə ciddi şəkildə riayət etsinlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

