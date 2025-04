"Barselona" - "İnter" oyunu təxirə salınır - Fövqəladə vəziyyət

İspaniya ərazisində elektrik enerjisinin kəsilməsindən sonra fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Nazirlik ölkədə fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyini bildirib. Məlumata görə, böhran hava limanlarının fəaliyyətinə də təsir edib. İspaniyanın müxtəlif yerlərindəki hava limanlarında böyük gecikmələr və ləğvlər müşahidə edilib. Bildirilir ki, böhran Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsində "Barselona" və "İnter" komandaları arasında keçiriləcək ilk oyununun təxirə salınmasına səbəb ola bilər. İspaniya mətbuatının məlumatına görə, UEFA "İnter"in "Barselona"ya çata bilməyəcəyi təqdirdə matçın təxirə salınması variantını nəzərdən keçirə bilər. Oyunun təxirə salınacağı təqdirdə, gərgin qarşılaşma cədvəli səbəbindən yeni tarix müəyyən etməyin çox çətin olacağı açıqlanıb. Qeyd edək ki, İspaniya ilə yanaşı Portuqaliyada da elektrik enerjisi böhranı yaşanıb. Böhranın səbəbləri araşdırılır.

