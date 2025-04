Cənubi Koreya Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Kang Kim Qu təyin olunub.

O, daha əvvəl Cənubi Koreyanın Myanmadakı səfirliyində müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsində çalışıb.

