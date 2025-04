Qeyri-sabit hava hansı sahələrə ziyan vurub?

Son günlərdə ölkədə müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti - güclü küləklər, intensiv yağıntılar kənd təsərrüfatına ciddi təsir göstərməkdədir.

Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Akif Nəsirli Metbuat.az-a açıqlamasında yaz aylarında bu cür hava şəraitinin çiçəkləyən meyvələrin tozlanma prosesini pozduğunu və bu halda meyvələrin əmələ gəlmədiyini vurğulayıb:

“Güclü külək çiçəkləri tökür. Amma qeyri-sabit hava şəraiti qısa müddət deyə bunun fəsadları o qədər də ciddi təsir göstərmir. Əgər uzun müddət davam etsəydi, məsələn, bir həftə, on gün davam etsəydi, hər hansı bir meyvənin məhsuldarlığına ciddi təsir göstərərdi. Ona görə ki, çiçəklər hər gün açır. Bizə elə gəlir ki, onlar hamısı birdən açıb, amma elə deyil. O çiçəklərin bəziləri yeni açıb, bəziləri tozlanma prosesindədir, bəziləri isə artıq tozlanma prosesini başa çatdırıb. Yəni mərhələli şəkildə yetişir. Ona görə də bir-iki günlük yağış, külək o qədər də ciddi təsir göstərmir. Həm də külək tozlanmanı daha səmərəli aparır, daha effektiv alınmasına kömək edir”.

A.Nəsirli bildirib ki, əgər açıq havada bostan-tərəvəz bitkilərinin toxumları atılıbsa, temperaturun aşağı düşməsi həmin bitkilərin yerüstü hissəsinin inkişafını soyuq hava dövründə ləngidəcək. Bu halda məhsulun bar verməsi iki-üç gün gecikə bilər ki, bu da ciddi problem deyil.

Ekspert hazırda ciddi problemin yem yığımı sahəsində olduğunu deyib:

“Artıq yoncanın birinci biçin dövrüdür. Fermerlər yoncanın əksəriyyətini sərgiləyib. Havanın temperaturu aşağı olduğuna görə otun quruması bir neçə gün, hətta bəzən bir həftə çəkir. Bu quruma dövründə otu yağış vurursa, artıq onun keyfiyyəti düşür. Digər tərəfdən külək və yağış taxıl əkinlərinə də zərər vura bilir. Hal-hazırda taxıl sahələrinin intensiv suvarıldığı dövrdür. Bu dövrdə külək başlayıbsa, əksər taxılların dibi yaş olur və külək sünbülü vurub yıxır. Bu da həm sünbülün yetişməsində ətrafdakı hava sirkulyasiyasını pozur, sıxlıq yaranır, normal tozlanma getmir və yetişmir. Həmçinin, yatmış sünbüllər yığım vaxtı ciddi itkilərə səbəb olur. Yəni həm ot sahəsinə, həm taxıl sahələrinə bu cür hava şəraiti zərər verə bilər. Digər sahələrdə, zənnimcə, problem yaranmır”.

Onun sözlərinə görə, əslində, yağıntının düşməsi torpaqda nəmliyin uzun müddət saxlanmasına kömək edir. Bu da müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

