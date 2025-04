Belçikada tətil - Uçuşlar ləğv edildi

Belçikada hökumət büdcəsinin azaldılmasına qarşı tətil keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tətil uçuşları və ictimai nəqliyyatı dayandırıb və bu, ictimai xidmətlərdə böyük fasilələrə səbəb olub. Məlumata görə, tətil Belçikada xristian və sosialist həmkarlar ittifaqlarının çağırışı ilə həyata keçirilib. Nümayişçilər federal hökumətin planlaşdırdığı qənaət tədbirlərinə, o cümlədən işsizlik və pensiya kimi sosial xərclərin azaldılmasına etiraz ediblər. Genişmiqyaslı tətil səbəbindən ölkə daxilində müxtəlif xidmətlər əhəmiyyətli dərəcədə dayandırılıb. Xüsusilə hava limanlarında təhlükəsizlik işçilərinin və baqajların daşınması işçilərinin tətili hava nəqliyyatının işini dayandırıb.

Belçikanın Brüssel və Şarlerua hava limanlarında bütün uçuşlar tətil səsəbilə ləğv edilib. Ölkənin iki ən böyük hava limanına yalnız gələn reyslər enə bilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.