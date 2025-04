Fermerlərə dəyən ziyan necə ödəniləcək?

Son günlərdə qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində bir çox fermer təsərrüfatına ziyan dəyib. Bəs hansı hallarda onlara dəyən ziyan ödənilir?

Aqrar Sığorta Fondundan Metbuat.az-a bildirilib ki, yalnız sığorta olunmuş əkin sahələri və təsərrüfatlar üzrə sığorta hadisələri zamanı dəymiş zərər qarşılanır:

“Bu hallarda fermer və sahibkarların müraciətləri qeydə alınır, müstəqil aqrar sığorta ekspertləri tərəfindən ərazilərə baxış keçirilir, zərərin səbəbi və miqyası qiymətləndirilir. Araşdırmalar yekunlaşdıqdan sonra qanunvericiliyə əsasən, sığorta şərtlərinə uyğun olan hissə üzrə ödənişlər həyata keçirilir”.

Fonddan qeyd olunub ki, zərərin qarşılanması zamanı sığorta çərçivəsində nəzərdə tutulan hissə ödənilir:

“Ötən il ərzində 2 milyon manat yarım zərər ödənişlərinin böyük hissəsi sel, subasma, leysan və dolu nəticəsində dəymiş ziyanlara görə ödənilib. Aqrar Sığorta Fondu təsərrüfatlarını sığortalatmış fermerləri operativ şəkildə müraciət etməyə, sığortadan istifadə etməmiş fermerləri isə bu imkandan faydalanmağa çağırır. Zərər çəkmiş fermerlər dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi üçün Aqrar Sığorta Fondunun 1651 nömrəli Çağrı Mərkəzinə müraciət edə bilərlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.