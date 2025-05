İnsanların üzü niyə gülmür?

Azərbaycana gələn bəzi xarici vətəndaşlar bura səfərləri zamanı yerli insanların çox zaman ciddi, fikirli və gərgin göründüyünü qeyd edirlər. Onların müşahidələrinə əsasən, ictimai yerlərdə ünsiyyət zamanı mehribanlıq və pozitiv emosiyalar kifayət qədər nəzərə çarpmır.

Psixoloq Samirə Bağırova Metbuat.az-a açıqlamasında bunun səbəbinin keçmişdən şüuraltında kök salmış düşüncəyə bağlı olduğunu söyləyib:

“Keçmişdə özünü çox ciddi, ağır aparmaq “hörmətli adam” statusu qazandırırdı. Qonağı ağır qarşılamaq, ağır yola salmaq bir adət idi. İnsan hansı sahədə çalışmağından asılı olmayaraq, mütləq ciddi bir xarakter sərgiləməli idi ki, ona hörmət etsinlər. Küçədə pozitivlik, deyib-gülmək kimi davranışlar yüngül əxlaq kimi yozulurdu. Biz də bir xalq olaraq son bir neçə ildə internet sayəsində pozitivliyin nə olduğunu dərin anlamağa başlamışıq. Hətta “pozitiv” sözü əvvəllər istifadə olunmadığı təqdirdə, bu gün hər kəsin tez-tez istifadə etdiyi söz olub. İnsanlarımız müasir geyinsələr də, dünyanı gəzib fərqli düşündüklərini zənn etsələr də, şüuraltında qəliblənmiş genetik çərçivələr var ki, bu insanın cizgilərində özünə büruzə verir. Çünki nə qədər müasir yeni nəsil formalaşsa belə, şüurun kökündə “camaat nə deyər” adlı qəliblənmiş genetik düşüncə dayanır”.

S.Bağırovanın sözlərinə görə, belə düşüncələrin aradan qalxması üçün hər kəs əvvəlcə insan kimi yetişməlidir:

“İnsan kimi yetişmək üçün təhsil 12 illik – iki il mənəviyyat, 10 il təhsil müddəti olmalıdır. Bir adamın atacağı addımı “camaat nə deyər” düşüncəsi yaradırsa, o, hələ insan mərhələsinə gəlməyib. Adam var yaşadıqca köpəyə dönər, insan da var yaşadıqca ipəyə dönər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

