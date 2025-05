Bankların bu şərtləri yumşaldılmalıdır - İqtisadçı

Son zamanlar bir çox banklar avtokredit verməkdən imtina edir. Bankların bu qərarı əsasən bazardakı maliyyə riskləri və kreditlərin geri qaytarılma ehtimalı ilə bağlı narahatlıqlardan qaynaqlanır.

İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bankların öz kredit siyasətində sərt mövqedən çıxış etdikləri qənaətində olduğunu söyləyib:

“Kredit şərtlərinin faiz göstəriciləri və şərtlərlə bağlı olan tələblər bir çox hallarda kredit götürənləri mürəkkəb vəziyyətə salır. Kreditlərin qaytarılması ilə bağlı, həmçinin kreditləşmədəki girov tələbləri kredit götürənlərin çox zaman girov qoyduqları əmlaklarının risk altında olmasına səbəb olur. Fikrimcə, buna görə də kreditləşmə şərtlərinin və faiz dərəcələrinin yumşaldılmasına böyük ehtiyac var. Bu istiqamətdə kredit siyasətinin şaxələndirilməsi vacibdir”.

E.Məmmədovun sözlərinə görə, avtokredit sahəsində banklar üçün risklər yüksəkdir:

“Çünki bir sıra hallarda avtomobillərin zədələnməsi və yararsız hala düşməsi ilə bağlı risklər mövcuddur. Digər tərəfdən, kredit götürənlərin yüksək faizlərlə olan kreditləri qaytarması da çətinlik yaradır. Xüsusilə avtomobillərin amortizasiya və istismar xərclərinin yüksək olması bu problemləri daha da artırır. Bütün bunlara görə də banklar avtokreditlərə bəzən maraq göstərmirlər”.

Avtokreditlərin verilməsi şərtlərində də bankların sərt tələblər irəli sürdüyünü deyən iqtisadçının fikrincə, burada da yumşalmaya ehtiyac var:

“Çünki nəticə etibarilə, bankların sərt şərtləri kredit faizlərinin ödənilməsində çətinliklər yaradır və bu da həm kredit götürənlər, həm də bankların özü üçün müəyyən problemlərə səbəb olur. Digər tərəfdən, kredit yükünün artması ölkədəki işgüzar fəallığa da mənfi təsir göstərir. Buna görə də maksimum şəkildə kredit siyasətinin yumşaldılması və şaxələndirilməsi vacibdir. Mənə elə gəlir ki, bunun üçün pul-kredit siyasətinin çoxşaxəli olması əsas şərtlərdən biridir və bu istiqamətdə konkret işlərin həyata keçirilməsi zəruridir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.