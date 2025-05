Yeni mövsümdə Çempionlar Liqasında tarixi ssenari reallaşa bilər

Çempionlar Liqasında əlavə komanda göndərmək hüququ əldə edən Premyer Liqa turnirə daha bir kvota ala bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub. Bu mövsüm Avropadakı çıxışından asılı olaraq növbəti mövsüm üçün Çempionlar Liqasına 5 klub göndərmək hüququ əldə edən İngiltərə Premyer Liqası daha bir kvota əldə edə bilər. “Mançester Yunayted” və “Tottenhem” Avropa Liqasında yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarından sonra ciddi üstünlük əldə ediblər. “Mançester Yunayted” səfərdə “Athletik Bilbao”ya 3:0, “Tottenhem” isə evdə “Bodo Qlimt” klubuna 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. Premyer Liqa komandaları cavab oyunlarında üstünlüyü əldən verməsə, finala vəsiqə qazanacaqlar.

Məlumata görə, Premyer Liqada mövsümü ilk 5-likdə başa vuran komandalar Çempionlar Liqasına vəsiqə əldə edəcək. “Mançester Yunayted” və ya “Tottenhem” Avropa Liqasını qazansa, Çempionlar Liqasında iştirak edəcək Premyer Liqa klublarının sayı 6-ya yüksələcək. Beləliklə, Çempionlar Liqası tarixində ilk dəfə olaraq bir ölkə 6 komanda ilə turnirdə iştirak edəcək.

