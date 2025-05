Jurnalist Ülviyyə Əli (Quliyeva) saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Ülviyyə Əlinin “Meydan TV” işi ilə əlaqədar saxlanıldığı qeyd olunur.

