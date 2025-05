Pensiya kapitalından bu halda istifadə etmək olar - Açıqlama

Son illərdə sosial təminat sistemlərinin dayanıqlılığını artırmaq məqsədilə müxtəlif ölkələrdə pensiya kapitalından istifadə mexanizmləri geniş müzakirə obyektinə çevrilib. Pensiya kapitalı vətəndaşın ömrü boyu topladığı sosial sığorta haqlarından ibarət olub, onun gələcəkdə maddi təminatını hədəfləyən mühüm sosial-iqtisadi alət hesab olunur. Bu kapitalın hansı hallarda və kimlər tərəfindən istifadə edilə biləcəyi məsələsi isə xüsusi hüquqi çərçivəyə əsaslanır və ölkədən ölkəyə fərqlilik göstərir. Azərbaycanda da bu sahədə müəyyən hüquqi mexanizmlər mövcuddur.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ barədə millət vəkili Vüqar Bayramov açıqlama verib. Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycanda dünyasını dəyişən şəxsin pensiya kapitalından bir sıra hallarda vərəsələrinin istifadəsi nəzərdə tutulub:

“Hazırda mövcud qanunvericiliyə əsasən vəfat etmiş ailə başçısının öhdəsində olan ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ var. Belə ki, vəfat etmiş şəxslərin 18 yaşına çatmamış,18 yaşına çatanadək əlilliyi müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxs, və ya təhsil müəssisələrinin əyani şöbəsində təhsil alanlar, lakin ən çoxu 23 yaşına çatanadək övladları bu hüquqdan yararlana bilirlər. Eyni zamanda, ata, ana, ər, arvad pensiya yaşına çatmışdırsa, yaxud orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz və ya 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsdirsə, yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq valideynlərdən biri və ya ər (arvad), yaxud baba, nənə, qardaş, bacı vəfat etmiş ailə başçısının 8 yaşına çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacılarına, nəvələrinə baxırsa və işləmirsə də bu hüquq şamil olunur”.

Millət vəkili Vüqar Bayramov qeyd edib ki, vəfat etmiş şəxsin istifadə olunmamış pensiya kapitalının ailə üzvlərinə yönəldilməsi sosial ədalətin təmin olunması baxımından vacib addımdır:

“Əmək pensiyaları” haqqında Qanuna əsasən, vəfat etmiş ailə başçısı yaşa və ya əlilliyə görə əmək pensiyaçısı olmuşdursa, ailə üzvləri üçün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği vəfat etmiş ailə başçısına təyin edilmiş yaşa və ya əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin əmək qabiliyyətli olmayan ailə üzvlərinin sayına nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir.

Qanunvericiliyə edilən yeni dəyişikliklərə əsasən, vəfat etmiş ailə başçısının vəfat etdiyi tarixə əmək pensiyasının yenidən hesablanmasında istifadə olunmamış pensiya kapitalı ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyinatı zamanı nəzərə alınır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.