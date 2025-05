Ağdaşda güclü yağış yolları iflic edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ötən gün Ağdaş rayonunda baş vermiş leysan nəticəsində yolları və həyətləri su basıb.

Bu səbəbdən bir sıra küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti xeyli çətinləşib.

Görüntüləri təqdim edirik:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



