Vuçiçin təyyarəsi Bakıdan Moskvaya yola düşdü - YENİLƏNİB

Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçin təyyarəsi Bakıdan Moskvaya yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.

TASS agentliyi Vuçiçin təyyarəsinin yanacaq doldurmaq üçün Bakıya enməli olduğu haqqında məlumat yayıb.

16:11

Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiçin Qələbə Günü bayramında iştirak etmək üçün Moskvaya uçduğu təyyarə hazırda Bakıdadır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Serbiya mətbuatı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Vuçiçin təyyarəsi Rusiyanın hava məkanının bağlanması səbəbindən Moskvaya uça bilməyib.

Hazırda təyyarə Rusiyaya uçuşun davam etdirilməsi üçün icazə gözləyir.

Daha əvvəl AZAL-ın Bakıdan Moskvaya uçan təyyarələrinin hava məkanının bağlı olması səbəbindən gecikdiyi barədə məlumat verilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.