Mayın 7-də Bakıda “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Vyetnam Sosialist Respublikası Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi To Lam və xanımı No Fon Lin Vyetnam rəsm əsərlərindən ibarət sərgi ilə tanış olublar.

