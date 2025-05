Misli Premyer Liqası: XXXIV tura yekun vuruldu

Misli Premyer Liqasında XXXIV tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu matçda "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 2:0. 35-ci dəqiqədə Musa Qurbanlı, 59-cu dəqiqədə Aleksey Kaşuk fərqlənib.

Çempionluğunu təmin etmiş "köhlən atlar" xallarının sayını 83-ə çatdırıb. Naxçıvan klubu 55 xalla üçüncü sıradadır.

20:01

Misli Premyer Liqasının XXXIV turunda daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Kəpəz" "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 1:0. 11-ci dəqiqədə Rauf Hüseynli penaltini dəqiq yerinə yetirib.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 32-yə çatdıran "Kəpəz" səkkizinci pilləyə yüksəlib. "Sumqayıt" 30 xalla 9-cudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.