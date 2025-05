AzTv Ümummilli lider Heydər Əliyevlə bağlı nadir kadrlar nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk dəfədir göstərilən görüntülər Ulu öndərin Vyetnama səfəri zamanı lentə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.