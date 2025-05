Şadlıq evlərində toy edəcək şəxslərin nəzərinə

Toy və digər mərasimlərin keçirildiyi şadlıq saraylarında qonaqlara təqdim olunan qidaların keyfiyyəti və hazırlanma şəraiti hər zaman ictimaiyyətin marağında olub. Lakin bir çox hallarda şadlıq evlərinin administratorları müştərilərə mətbəxi görmək, şəraitlə tanış olmaq imkanı vermirlər. Onlar bunu yalnız rəhbərliyin icazəsi ilə mümkün olduğunu bildirirlər və əksər hallarda belə bir icazə verilmir. Bu isə istər-istəməz qida təhlükəsizliyi və şəffaflıqla bağlı suallar doğurur. Bəs müştərinin ictimai iaşə obyektinin mətbəxinə daxil olması qanunvericilikdə bu necə tənzimlənir?

Azərbaycan Ekoturizm Assosiasiyasının (AzETA) İdarə Heyətinin sədri Samir Dübəndi Metbuat.az-a bildirib ki, Azərbaycanda ictimai iaşə obyektlərinin - restoran, kafe və digər yeməkxanaların fəaliyyəti müvafiq qanunvericilik aktları və sanitariya normaları ilə tənzimlənir. Müştərinin bu obyektlərin mətbəxinə daxil olması isə ciddi qaydalarla məhdudlaşdırılıb:

“Əsasən, "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu, həmçinin gigiyena və sanitariya normaları bu məsələni tənzimləyir. Qeyd olunan sənədlərə əsasən, mətbəx qapalı və işçi heyət üçün nəzərdə tutulmuş zona hesab olunur. Oraya yalnız xüsusi icazə ilə, müəyyən təhlükəsizlik və gigiyenik qaydalara riayət etməklə daxil olmaq mümkündür”.

S.Dübəndi qeyd edib ki, müştərinin mətbəxə daxil olması bəzi hallarda qanunidir:

"Ekskursiya və ya təlim məqsədilə, təbii ki, öncədən razılaşdırılmış və təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunmaqla, eləcə də “açıq mətbəx” konsepsiyalı obyektlərdə, yəni mətbəx proseslərinin şəffaf şəkildə göstərildiyi yerlərdə, mətbəxlə tanışlıq mümkündür. Lakin belə hallarda da fiziki giriş əksər hallarda qadağandır. Bundan əlavə, istehlakçı şikayəti əsasında dövlət nəzarəti orqanının, məsələn, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) əməkdaşının iştirakı ilə mətbəxə daxil olmağa icazə verilə bilər. AQTA-nın tələblərinə əsasən, obyektin gigiyenik vəziyyətinə xələl gətirə biləcək istənilən müdaxilə, o cümlədən kənar şəxslərin mətbəxə daxil olması qadağandır. Nəticə etibarilə, müştərinin adi hallarda mətbəxə daxil olması qanunla qadağan olunur və bu, həm müəssisənin məsuliyyətinə, həm də ümumi ictimai sağlamlığa risk yarada bilər. Mətbəxin şəffaf fəaliyyəti ilə maraqlanan müştərilər isə sertifikatlı, açıq formatlı restoranlara üstünlük verə bilərlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.