AzTV-dəki "Muğam Müsabiqəsi" verilişinin canlı yayımı zamanı partlayış hadisəsi oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış səsinə baxmayaraq musiqiçilər ifa etməyə davam ediblər. Əldə edilən məlumata görə texniki nasazlıq səbəbindən işıq partlayıb.

Qeyd edək ki, hadisə dünən baş verib.

