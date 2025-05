Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İrana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tasnim” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Hikmət Hacıyev Tehran Dialoq Forumunda iştirak edir.

Qeyd edək ki, Tehran Dialoq Forumu iki gün davam edəcək.

