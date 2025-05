Təcili yardım çağırışlara niyə gecikir? - AÇIQLAMA

Bəzi vətəndaşlar təcili tibbi yardım xidmətinin vaxtında göstərilməməsindən narazılıq edirlər. Onların sözlərinə görə, çağırış olunan ünvana təcili yardım briqadası bəzən 1 saatdan da gec çatır. Xüsusilə gecə saatlarında bu gecikmələr daha tez-tez yaşanır. Vətəndaşların bildirdiyinə görə, bəzi hallarda təcili yardım əməkdaşları hadisə yerinə tibbi avadanlıqlar, o cümlədən kardioqrama cihazı olmadan gəlirlər. Bu isə xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqları artırır.

Məsələ ilə bağlı TƏBİB-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 2025-ci ilin aprel ayı ərzində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı şəhəri üzrə ümumilikdə 60 577 müraciət daxil olub. Onlardan 3 797 müraciət əsassız çağırış kimi qeydə alınıb.

“Əsassız çağırışlar təcili tibbi yardım resurslarının düzgün istiqamətlənməsinə mane olmaqla yanaşı, həqiqətən yardıma ehtiyacı olan şəxslərə xidmətin vaxtında göstərilməsinə də mənfi təsir göstərir. Bu səbəbdən vətəndaşlardan xahiş olunur ki, yalnız həqiqətən təcili tibbi yardıma ehtiyac olduqda 103 xidmətinə müraciət etsinlər. Çağırışlar çeşidlənərək optimallaşdırılır və növbəlilik prinsipi ilə icra olunur. Çağırışlar “təcili” və “təxirəsalınmaz” olmaqla iki əsas kateqoriyaya ayrılır. İlk olaraq təcili çağırışlar, daha sonra isə təxirəsalınmaz çağırışlar qeydə alınır və icra edilir. Qaydalara əsasən, təcili yardım 15-20 dəqiqə ərzində, təxirəsalınmaz çağırışlar isə 1 saat ərzində ünvana çatmalıdır. Təcili çağırışlara ürək dayanması, ağır travmalar (yol-nəqliyyat hadisələri, çoxsaylı sınıqlar və s.), insult və infarkt əlamətləri, tənəffüsün dayanması və ya boğulma halları, şüur itkisi, qanaxma, doğuş və s. aiddir. Təxirəsalınmaz çağırışlara isə yüksək hərarət, arterial təzyiqin yüksəlməsi, baş ağrısı və s daxildir. Tövsiyə olunur ki, vətəndaşlar təcili olmayan hallar üzrə poliklinikalara və sahə həkimlərinə müraciət etsinlər”, - deyə qurumun açıqlamasında qeyd olunub.

Bildirilib ki, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinin təcili tibbi yardım avtomobilləri müasir standartlara uyğun tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub:

“Qeyd edək ki, çağırış ünvanında elektrokardioqrammanın çəkilməsinə təcili tibbi yardım həkimi qərar verir. Bir sıra avtomobillərin komplektasiyası istənilən vəziyyətdə olan pasiyentlərin daşınmasına imkan verir. Ambulanslar xəstə tibb müəssisəsinə aparılarkən yolda müalicəyə başlamağa imkan verən geniş çeşiddə dərman və tibbi avadanlıqlarla təmin edilib. Belə ki, reanimobil ambulanslar reanimasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi tibbi avadanlıqlara malikdir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

