Mayın 28-i ölkə ərazisində Müstəqillik Günü qeyd olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əmək Məcəlləsinə əsasən, 28 May rəsmi bayram günü olduğundan qeyri-iş günü sayılır.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildən bəri bu tarix Respublika Günü deyil, Müstəqillik Günü kimi qeyd olunur.

Həmin gün dövlət qurumları, banklar, təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərməyəcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

