"Qalatasaray"da tarix yazan futbolçu klubu tərk edir

Fernando Muslera mövsümün sonunda "Qalatasaray"ı tərk edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, uruqvaylı qolkiper bu barədə qərarını "Qalatasaray" rəhbərliyinə bildirib. O, klubla yeni müqavilə imzalamaq istəmədiyini ifadə edib. Futbolçu ölkəsinə qayıtmaq istədiyini bəyan edib. "Qalatasaray" rəhbərliyi futbolçunun qərarına hörmətlə yanaşıb.

Qeyd edək ki, Fernando Muslera 2011-ci ildən "Qalatasaray"da çıxış edir. Futbolçu 8 dəfə Türkiyə Superliqasının, 6 dəfə Türkiyə Superkubokunun, 5 dəfə isə Türkiyə Kubokunun qalibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.