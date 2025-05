Bakı şəhərinin küçələrində fəaliyyət göstərən bir neçə ayrı-ayrı parklanma məntəqəsi birləşdirilərək vahid məntəqə formasında təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq paytaxtda küçələrdə bir neçə deyil, bir parklanma məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək.

Bununla da paytaxtdakı parklanma məntəqələrinin sayı 2400-dən 690-a endirilib.

Qeyd edək ki, bu dəyişiklik Bakıda ümumi parklanma yerlərinin sayına təsir etməyib, yalnız parklanma məntəqələrinin sayı optimallaşdırılaraq azaldılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.