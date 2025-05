Azərbaycanda ardıcıl 4 gün qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6, 7, 8 və 9 iyun tarixlərində iş olmayacaq.

Belə ki, 6 və 7 iyun Qurban bayramına təsadüf edir. 8 iyun isə bazar günüdür. Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, beşgünlük iş həftəsində şənbə günü bayrama təsadüf etdikdə növbəti bazar ertəsi, yəni 9 iyun da istirahət günü hesab olunur.

Beləliklə, 6-9 iyun tarixləri istirahət günüdür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

