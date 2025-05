Azərbaycan bu ilin birinci rübündə 59.54 ton nar idxal edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 10 dəfədən çoxdur. 2024-cü ilin birinci rübündə bu göstərici 5.59 ton olub.

Azərbaycan narı Rusiya (28.14 ton), İran (10.73 ton) və Türkiyədən (20.66 ton) idxal edib.

Türkiyədən idxal 4 dəfə, İrandan isə 19 dəfə artıb.

