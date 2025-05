Türk klubundan Madridin ulduzuna fantastik təklif

Türkiyə klubu “Atletiko Madrid”in futbolçusu Kokeyə təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun adı açıqlanmayıb. Məlumata görə, “Fənərbaxça” və ya “Qalatasaray” belə böyük təklif irəli sürə biləcək büdcəyə sahib ola bilər. Bildirilir ki, klub futbolçuya 21 milyon avro təklif edib. Lakin Koke klubda qalmaq üçün təklifi rədd edib.

ğQeyd edək ki, Kokenin mövsümün sonunda “Atletiko Madrid”i tərk edəcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Futbolçu əsas heyətdə yerini itirib. O, əsasən əvəzetmədən oyuna daxil olur. “Atletiko Madrid”in heyətində 600 oyunda iştirak edən Koke bu üzrə rekorda sahibdir.

