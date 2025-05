11 ildir axtarışda olan şəxs Azərbaycanda saxlanıldı

Rusiya Federasiyası ərazisinə bir neçə yüz kiloqramdan artıq heroini gətirməkdə təqsirli bilinən Tacikistan vətəndaşı Emomov Taqaymurod Azərbaycanda saxlanılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları məlumat verib.

Bildirilib ki, Emomov Taqaymurod xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə 11 ildən artıq axtarışda olub.

İttiham tərəfinin fikrincə, təqsirləndirilən şəxs narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi sahəsində xüsusilə təhlükəli cinayətlərin təşkilində təqsirli bilinir.

Qeyd edilib ki, onun hazırda Rusiya Federasiyasına ekstradisiyası gözlənilir.

