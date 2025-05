İlkay Gündoğan Türkiyə nəhəngi ilə anlaşdı - İlin transferi

"Mançester Siti" mövsümün sonunda bir sıra futbolçuları klubdan göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin futbolçular arasında İlkay Gündoğan da var. Böyük Britaniya mətbuatında dərc edilən xəbərə görə, futbolçunun adı bir sıra klublarla hallanır. Bildirilir ki, “Qalatasaray” İlkay Gündoğanı transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Gələn mövsüm Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq heyət qurmaq istəyən “Qalatasaray” Gündoğanın təcrübəsindən istifadə etmək istəyir. Mövsümün sonunda “Qalatasaray”ın transferi reallaşdıracağı və futbolçu ilə iki illik müqavilə imzalanacağı irəli sürülüb. Tərəflər arasında razılıq əldə edildiyi iddia edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İlkay Gündoğan “Qalatasaray” azarkeşi olduğunu və bu klubda futbol oynamaq istədiyini ifadə etmişdi.

