"Qarabağ" Misli Premyer Liqasının XXXVI turunda səfərdə "Şamaxı"ya qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, köhlən atlar 1:0 hesabı ilə qarşılaşmanı qazanıb.

Yeganə qolu Emmanuel Addai (86) rəqibin qapısından keçirib.

Ölkə çempionluğunu rəsmiləşdirən Ağdam təmsilçisi mövsümü 89 xalla lider başa vurub. 36 xala malik "Şamaxı" isə yeddinci sırada yer alıb.

