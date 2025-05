Daha 303 rusiyalı hərbçi Kiyev rejiminin nəzarətində olan ərazidən geri qaytarılıb, müqabilində isə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 303 hərbi əsiri təhvil verilib.

Metbuat.az TASS- a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rüusiya Müdafiə Nazirliyi bildirir.

Departamentdən bildirilib ki, İstanbul müqavilələri çərçivəsində “1000-ə 1000” düsturuna əsasən məhbus mübadiləsi başa çatıb.

