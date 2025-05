Nunyes Madrid klubunu seçdi

“Liverpul”dan ayrılmağa qərar verən Darvin Nunyes karyerasını İspaniyada davam etdirmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun “Atletiko Madrid”də oynamaq istədiyi iddia edilir. İddia edilir ki, futbolçu Dieqo Simeonenin rəhbərliyi altında əvvəlki formasını bərpa edə biləcəyini hesab edir. Məlumata görə, “Atletiko Madrid”in futbolçusu Anxel Korrea klubu tərk etmək istəyir. İspaniya klubu onun yerinə yeni hücumçu transfer etməkdə maraqlıdır.

Qeyd edək ki, Darvin Nunyes bu mövsüm "Liverpul"un heyətində 46 matçda 7 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Futbolçunun “Liverpul”la müqaviləsi 2028-ci ildə yekunlaşır.

