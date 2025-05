Liverpulda sürücü yerli futbol klubunun İngiltərə Premyer Liqasındakı çempionluğunu qeyd edən insanların üzərinə avtomobil sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları artıq avtomobilin sürücüsünü saxlayıblar; hadisənin motivləri haqqında heç bir məlumat yoxdur.

